ПСБ в Крыму делает ставку на молодых специалистов

ПСБ первым из федеральных банков начал работать на полуострове Крым и заинтересован в дальнейшем расширении своего присутствия в регионе. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

За два года работы на Крымском полуострове клиентами ПСБ стали 120 тысяч физических и юридических лиц. Суммарный объем средств, размещенных на их счетах, превысил 20 млрд руб. Сейчас в планах у банка увеличение точек обслуживания — новые отделения планируется открыть в Симферополе, Евпатории, Керчи, а также запланировано развитие сети банкоматов и открытие мини-офисов на предприятиях.

Отвечая на вопрос о конкурентных преимуществах ПСБ, Фрадков отметил, что появление в Крыму других федеральных банков является только плюсом, экономика от этого растет, даже с учетом нестандартной внешнеполитической ситуации. Уникальные предложения ПСБ, по его словам, востребованы в работе с корпоративным сегментом, в военно-промышленном комплексе, действуют специальные предложения для военнослужащих и специалистов IT-сферы, а также отдельные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

«Мы активно участвуем в проектах, в том числе строительных, которые предполагают поддержку туристической отрасли. Это и проекты в сфере недвижимости, и туристическая инфраструктура. Применяем в том числе отдельные льготные программы. Максимально делаем акцент на поддержку малого и среднего бизнеса, задействованного в развитии туристической инфраструктуры», — пояснил Пëтр Фрадков.

При этом банк, развиваясь сам, предоставляет новые рабочие места с достойной зарплатой и соцпакетом для своих сотрудников. В Крыму ставку делают на молодых специалистов

«У нас есть совместные с крымскими вузами программы стажировок. Практику в банке уже прошли 50 человек с прицелом, что они пойдут к нам работать. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на местную молодежь», — подчеркнул председатель ПСБ, добавив, что банк уже направляет в вузы запросы, какого рода специальности нужны в финансовой сфере.

Сегодня 26 тысяч жителей Крыма и Севастополя получают зарплату на карты ПСБ. Еще около тысячи человек воспользовались услугой рефинансирования кредитов. Но по-настоящему оценили преимущества программ ПСБ предприниматели – в сегменте малого и среднего бизнеса банк уже занимает на полуострове долю 6,5%. «Тема малого и среднего бизнеса – тоже очень серьезная и большая. Более пяти тысяч наших клиентов – из сферы малого и среднего бизнеса с портфелем почти 5 млрд рублей», – отметил Петр Фрадков.

В зоне отдельного внимания — проекты по развитию спорта, образования и культуры. Банк построит в Керчи площадку для уличного баскетбола в рамках проекта «ПСБ — Детям». Для полуострова такой спортивный объект уникален. Он будет доступным для всех желающих и сможет принимать соревнования различного уровня.

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