С 1 июня запустят новый автобусный маршрут «Севастополь – Орлиное – Форос»

С 1 июня в Севастополе будет запущен новый междугородний автобусный маршрут, который соединит город с селом Орлиное и Форосом.

Маршрут будет обслуживаться ГУПС «Севэлектроавтотранс им. Круподёрова».

Из Севастополя автобус отправится в 06:30, 07:20, 09:40, 11:20, 14:50 и 18:30.

Пассажиры, направляющиеся в село Орлиное, будут платить 160 рублей за билет и проведут в дороге 45 минут. Те, кто едет в Форос, заплатят 280 рублей и будут в пути 1 час 15 минут.

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Анна Левина