На пляже «Инжир» открыли палаточный лагерь

Перед началом летнего сезона дирекция особо охраняемых природных территорий Севастополя провела подготовительные работы для отдыха туристов в палаточном лагере «Аязьма» — установлены новые настилы для палаток, обновлена мангальная зона.

«Урочище «Аязьма», также известное как пляж «Инжир», расположено между Мысом Айя и Балаклавской бухтой. Это одно из самых красивых мест Южного побережья.

Теперь можно не только прогуляться и скупаться на пляже, но остаться на несколько дней в специально оборудованном лагере. Здесь можно арендовать палатку, воспользоваться мангальной зоной.

Добраться можно от набережной Балаклавы – пешком вдоль моря или на катере до пляжей «Золотой» или «Инжир».

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Анна Левина