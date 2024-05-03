ПСБ увеличил бесплатные лимиты переводов по СБП между своими счетами до 50 млн рублей

ПСБ увеличил ежемесячный лимит переводов без комиссии через Систему быстрых платежей и по реквизитам счета в разных банках до 50 млн рублей. Сумма разового перевода между своими счетами в разных банках выросла до 1 млн рублей.

«Самым популярным каналом для переводов у наших клиентов является СБП. За последний год количество активных пользователей сервиса увеличилось почти в 2,5 раза, а объем переводов через Систему быстрых платежей вырос трехкратно. Расширение лимитов повышает удобство – клиенты смогут более гибко и без дополнительных комиссионных расходов управлять своими счетами в разных банках, в том числе пополнять на значительные суммы счета, с которых совершают регулярные платежи по кредитам», — отметила Ольга Алексюк, руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

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