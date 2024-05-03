Сотни севастопольцев приняли участие в проекте «Лица победы»

Еще в апреле севастопольское отделение ЛДПР объявило о старте акции «Лица победы». Акция посвящена 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню Победы.

В рамках акции севастопольцам было предложено прислать на партийную почту фото своих родных-фронтовиков с тем, чтобы партийцы разместили их на бордах, расположенных на улицах и проспектах Севастополя в преддверии Дня Победы.

«Мы решили запустить подобную акцию, потому что вот уже второй год в Севастополе по объективным причинам не проходит «Бессмертный полк» и наша партия предложила альтернативу. Мы призвали севастопольцев присылать нам фото своих родных. Очень приятно, что сотни горожан откликнулись на наш призыв и прислали фото своих родных. Многие не просто присылали фото, но и документы, письма, перечень наград, писали о своих родственниках и об их подвигах», — рассказал вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор реготделения ЛДПР Илья Журавлев.

По словам вице-спикера, вчера вечером завершился монтаж бордов с изображением фронтовиков. Всего по городу развешаны несколько десятков бордов, на каждом из которых по пять-шесть фотографий. Борды расположены во всех районах от Балаклавы до центра города и даже на трассе Севастополь-Ялта.

«В этом году мы отмечаем еще очень знаковую для нашего города дату – 80-летилетие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Символично, что среди присланных нам фото фронтовиков есть и те, кто защищал либо освобождал наш город. Их потомки бережно хранят память о воинах, которые отдали свою жизнь во имя нашего города», — добавил Журавлев.

Борды с портретами фронтовиков будут находиться на улицах города вплоть до середины мая. В планах ЛДПР сделать подобную акцию доброй традицией и расширить ее масштаб.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая