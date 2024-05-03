Рецепты вкусных шашлыков на любой вкус

Впереди вторая волна длинных майских выходных, которые, как правило, не обходятся без шашлыка. Главный секрет этого блюда — правильный маринад, который пропитает мясо, сделает его сочным и вкусным.
Мы собрали для наших читателей самые интересные рецепты маринадов для разных видов мяса и даже овощей.
Начнем с классики.
Традиционный луковый маринад для шашлыка
Ингредиенты:
лук репчатый — 500 граммов;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Как приготовить луковый маринад
- Нарежьте лук перьями.
- Добавьте репчатый лук к кускам мяса, хорошо перемешайте.
- Добавьте в маринад по вкусу молотый черный перец и соль.
- Еще раз перемешайте. Этот маринад сделает мясо нежным и ароматным.
Мягкий шашлык из свинины в вине
Ингредиенты:
Свинина — 2 кг
Вино красное (сухое или полусухое) – 200 мл
хмели-сунели — 50 гр
кинза, кориандр – 25гр
лук репчатый – 2 шт
Перец красный молотый по вкусу
соль по вкусу
Как приготовить маринад:
Нарезаем свинину шашлычными кусочками (того размера, какой вам больше подходит).
Репчатый белый лук нарезаем кольцами или полукольцами тонко.
Смешиваем отдельно все сухие приправы: хмели-сунели, кинзу (в идеале еще набор приправ для мясного грузинского харчо с орехами, но можно и без него).
Кладем свинину в кастрюлю. Добавляем лук. Засыпаем сухими специями. Вливаем уксус и хорошо перемешиваем мясо с луком и приправами. Вливаем вино и снова хорошо перемешиваем. Теперь солим и перчим по вкусу (острым красным молотым перцем), перемешиваем еще раз.
Накрываем кастрюлю крышкой и убираем в холодильник на сутки (максимум). По возможности каждые 2-3 часа кастрюлю достаем и мяско перемешиваем. В первое такое перемешивание можно проверить маринад на соль и перец.
Ценители данного рецепта рассказывают, что красное вино вперемешку со специями дает шашлыку пикантный вкус. Мясо получается очень нежным, мягким, сочным. И заверяют, что никакого алкоголя в готовом блюде не остается, так что этим шашлычком можно спокойно кормить детей.
Армянский шашлык
Ингредиенты:
Свиная шейка — 1,5 кг
Лук репчатый — 2 кг
растительное масло 50 гр
специи сухие (молотая паприка+молотый красный перец)
перец черный молотый
соль — все по вкусу
Как приготовить маринад:
Одну крупную репчатую луковицу очистите от шелухи, промойте и натрите на мелкой терке, обязательно оставляя образующийся сок — это основа маринада. Армянский шашлык готовится без добавления майонеза, минеральной воды и других лишних ингредиентов — только на луковом соке и жмыхе.
Добавьте натертую луковую массу в салатник или миску к мясной нарезке.
Всыпьте соль и сухую приправу, состоящую из смеси молотой сладкой паприки и молотого острого перца. По желанию можно добавить и другие специи или пряности. Тщательно перемешайте мясо с нажимом, чтобы каждый кусочек обволокся луковой кашицей и специями. Оставьте мясо мариноваться на 1 час.
После этого очистите, промойте и нарежьте оставшуюся луковицу крупными, широкими кольцами. Всыпьте нарезку в емкость, влейте растительное масло. Используйте либо оливковое, либо подсолнечное, но без запаха, чтобы мясо «не втянуло» его в себя.
Аккуратно перемешайте мясо, чтобы не повредить кольца лука. Оставьте его на холоде в течение 4-6 часов, лучше на всю ночь. Перед приготовлением замаринованную массу обязательно выньте из холодильника и оставьте при комнатной температуре на 1,5-2 часа. Авторы рецепты отмечают, что холодные кусочки мяса плохо обжарятся — они приготовятся по краям, а внутри останутся сырыми.
Маринад не выливайте, он понадобится при жарке.
Обжарьте шашлык на мангале, над раскаленными углями, в течение 15-20 минут. Обязательно следите за жаркой, вращайте шампура, чтобы мясо прожаривалось равномерно. Влейте в оставшийся маринад 100 мл воды и время от времени поливайте им шашлыки, чтобы они не стали сухими в процессе жарки.
Готовый армянский шашлык подайте со свежей зеленью.
А еще мы нашли рецепт от известного повара-шоумена Константина Ивлева. Называется «Шашлык советский»
Ингредиенты:
Свиная шея — 500 г
Газированная вода — 100 мл
Сок ¼ крупного лимона
Лук — 250 г
Растительное масло — 20 г
Соль, черный молотый перец — по вкусу
Готовим пошагово маринад для шашлыка:
Приготовление маринада:
- Мясо нарезать и сложит в посуду, «обильно» посолить (цитата шефа), посыпать черным молотым перцем.
- Нарезать лук кольцами по 0,5 см толщиной. Хорошие крупные кольца отложить в сторону, мелкие кольца и обрезки сразу бросаем в мясо.
- Добавить растительное масло. Выдавить сок лимона.
- Полить газированной водой и сделать мясу хороший массаж. Перешивать все руками.
- Добавить целые кольца лука и очень аккуратно руками перемешать.
Ивлев утверждает, что уже через два часа мясо можно жарить.
Оригинальный маринад для шашлыка из пива
Ингредиенты:
Свинина – 2 кг:
пиво (светлое, живое) – 0,5 л;
репчатый лук – 3 шт. среднего размера;
масло подсолнечное – 200 мл;
горчица готовая (острота – на усмотрение) – 2 ст. л.;
лимон – 1 шт. (небольшой);
сушеная петрушка, укроп, кориандр – по 1 ч. л. (без верха);
черный свежемолотый перец – пара больших щепоток;
соль – по вкусу.
Приготовление маринада:
Поместить мясо в глубокую посуду, залить пивом. Оставить при комнатной температуре на 2 часа.
Слить пиво в пластиковую бутылку, в крышке которой проделать небольшие отверстия. Этой жидкостью нужно будет периодически поливать шашлык и угли, чтобы свинина не пригорала.
Лук порубить умеренно широкими кольцами. Смешать со свининой.
Из лимона выжать сок, процедить его. Смешать с маслом, горчицей и специями, размешать. Вылить получившуюся смесь к мясу и луковым кольцам. Перемешать руками.
Мариновать в холодильнике еще 6-12 часов. Перед жаркой посыпать солью.
А теперь посмотрим рецепты для шашлыка из говядины. В принципе этот рецепт можно использовать и для свинины, но не все ее едят в нашей многонациональной стране.
Ингредиенты
Говядина 600 г
Кефир 200 гр
Соль
Перец
Горчица 5гр
Приготовление маринада:
- В удобной посудине соединить кефир с солью, добавить смесь перцев и горчицу.
- Выложить мясо в подготовленный маринад, отправить в холодильник.
- Через час (можно и через два, если позволяет время) мясо нанизать на шампуры.
Немного экзотики. Но дальше объясним, что используются в этом рецепте вполне обоснованные компоненты.
Шашлык с киви
Ингредиенты:
Свинина 2 кг
киви небольшие 5 шт
Лук 250 гр
Соль по вкусу
Паприка 1 ч.л. или по вкусу
Перец черный молотый
Чеснок порошок по вкусу
Петрушка
Приготовление маринада:
Лук очистить и нарезать кольцами. Помять колечки руками, чтобы выделился сок и отправить к мясу.
Киви ополоснуть и очистить от кожуры. Натереть киви на крупной терке или измельчить при помощи блендера. Добавить киви в чашу к мясу и луку.
Всё тщательно перемешать. Посолить по вкусу, посыпать молотой паприкой, черным перцем и чесночным порошком.
Снова все хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой. Оставить мариноваться при комнатной температуре (19-20 градусов) 30-40 минут или убрать мясо в холодильник на 2-3 часа.
Нанизывая свинину на шампуры, очистите его от лука и киви.
А теперь немного советов от нутрициологов.
Для улучшения пищеварения и усвоения мяса специалисты рекомендуют добавить к шашлыку кислые ягоды, киви, свежий ананас или папайю, так как они содержат ферменты, способствующие расщеплению белка. Именно киви расщепляет мясо на волокна и способствует хорошему усвоению, поэтому его можно добавлять как в маринад, так и в качестве закуски на стол.
При этом эксперты не рекомендуют совмещать мясо с быстрыми углеводами — хлебом и лавашом. Лучше обеспечьте организм клетчаткой, которая содержится в большом количестве в свежей зелени и овощах.
Не забыли мы и о вегетарианцах. Для них — шашлык из баклажанов.
Ингредиенты:
баклажаны;
соль — по вкусу;
оливковое масло — 1 столовая ложка;
половинка лимона;
чеснок — 1 зубчик;
тимьян — по вкусу.
Как приготовить шашлык из баклажанов
- Заранее сделайте соус из оливкового масла, лимонного сока, соли, тимьяна, а также измельченного чеснока.
- Все ингредиенты перемешайте и дайте соусу настояться 10-15 минут при комнатной температуре.
- Баклажаны помойте, отрежьте хвостики и целиком, не снимая шкурки, насадите на шампур.
- Запеките над углями, после чего сразу же отправьте в холодную подсоленную воду и снимите шкурку — в холодной воде она легко отойдет.
- Когда вегетарианский шашлык будет готов, выложите его на блюдо и полейте соусом. Сверху блюдо можно посыпать зеленью по вкусу.
Приятного аппетита и вкусных выходных. А мы еще немного поумничаем и расскажем несколько советов, которые помогут вам обезопасить себя и близких от отравления.
- После каждого прикосновения к сырому мясу мойте руки с мылом, а затем сушите их, так как влага способствует размножению микробов.
- Используйте отдельную посуду (тарелки, контейнеры, щипцы) для сырого и приготовленного мяса.
- Не кладите приготовленную пищу на тарелку или поверхность, на которой лежало сырое мясо.
- Храните сырое мясо в герметичном контейнере отдельно от продуктов, готовых к употреблению, таких как салаты, хлеб, сырые овощи, фрукты и зелень.
- Не кладите сырое мясо рядом с приготовленным или частично приготовленным мясом на гриле или решетке для мангала.
- Если мясо пролежало на жаре час и больше, лучше его выбросить.
Ольга Сурикова