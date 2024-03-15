ПСБ открыл в Симферополе офис по обслуживанию крупного бизнеса и состоятельных клиентов

ПСБ открыл в Симферополе офис нового формата по обслуживанию корпоративного бизнеса и клиентов сегмента Private Banking. В отделении предоставляется персональное банковское сопровождение крупным компаниям и частным лицам Республики Крым, Севастополя и новых регионов России.

В торжественном открытии нового офиса приняли участие управляющий офисом ПСБ «БЦ «Таврический» Павел Овсиенко, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилл Степанов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Приоритетом в работе открывшегося офиса является дальнейшее повышение качества обслуживания с использованием современных финансовых технологических решений и предоставление каждому клиенту индивидуального набора банковских продуктов и услуг в зависимости от задач и отраслевой специфики.

«Для ПСБ финансовая поддержка бизнеса в Крыму и в новых субъектах является стратегически важным направлением деятельности. Мы наблюдаем рост инвестиционной активности в регионе, увеличение производственных мощностей, расширение рынков сбыта местной продукции. Как следствие, растет потребность крымских компаний в качественных и доступных финансовых услугах. Поэтому мы открыли в Симферополе отделение, которое будет сосредоточено на комплексном обслуживании крупных и состоятельных клиентов», – отметил Павел Овсиенко.

«ПСБ – первый крупный системно значимый банк, который начал полноценную работу с сегментом Private Banking на Крымском полуострове. Мы специализируемся на индивидуальном подходе и решении любых финансовых задач наших клиентов. Несмотря на то, что цели, потребности и приоритеты у клиентов отличаются, мы находим варианты для их реализации и предоставляем персонализированные предложения для самостоятельного управления брокерским счетом, индивидуальные стратегии доверительного управления, паевые инвестиционные фонды. Кроме классических банковских сервисов, мы предоставляем нефинансовые услуги, которые также важны для клиента и членов его семьи. Предлагая новую модель обслуживания частных клиентов, мы исходили из того, что многие из них являются владельцами бизнеса и им будет удобно обслуживаться в едином офисе как частный и корпоративный клиент. Кроме того, у крупного корпоративного бизнеса очень похожая на Private Banking бизнес-модель, основанная на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Мы объединили эти два бизнеса в одном офисе», – прокомментировал Евгений Сафонов, старший вице-президент – директор департамента частного капитала ПСБ.

«Работа с крупным федеральным банком, каким является ПСБ, открывает перед бизнесом Крымского полуострова новые перспективы. Это и программы господдержки, и льготное кредитование, проектное финансирование застройщиков и другие финансовые услуги, которые сегодня востребованы нашими крупными компаниями. Уверена, что сотрудничество с ПСБ позитивно повлияет на экономику региона и инвестиционный климат республики», – отметила Ирина Кивико.

В ближайших планах ПСБ в Крыму – расширение бизнеса в корпоративном сегменте и Private Banking, оказание всесторонней банковской поддержки крупному частному капиталу и бизнесу для реализации проектов, содействующих развитию региона.