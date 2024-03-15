На выборах в Севастополе проходит викторина, приуроченная 10-й годовщине Русской весны

В Севастополе на избирательных участках проходит викторина, приуроченная десятой годовщине начала Русской весны.

Организаторы указали, что целью ее является «патриотическое просвещение, формирование ответственного отношения к новейшей истории России и к истории нашей малой Родины».

Принять участие может каждый проголосовавший на избирательном участке. Нужно будет ответить на 5 вопросов. в случае всех верных ответов, избиратель получит моментальный подарок и возможность побороться за главный приз.

Далее нужно зарегистрироваться на сайте викторины и следить за определением подарков на канале СТВ.