Севастопольский историк планирует пробежать путь от Санкт-Петербурга до Севастополя

Житель города Станислав Логинов обратился к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву во время прямого эфира на СТВ с предложением поддержать его образовательно- патриотический проект «Как ковалась Победа»– забег от Санкт-Петербурга до Севастополя.

По его словам, акция будет посвящена 80-летию освобождения этих городов от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут забега пройдет через 30 городов-героев и городов воинской славы, его протяженность составит 2400 км.

«Я сам историк, работаю с молодежью. Прививаю детям любовь к здоровому образу жизни. Я вырос в Севастополе, мой прадед освобождал наш город», — отметил телезритель.

Губернатор пообещал поддержать проект и включить забег в перечень мероприятий, приуроченных к Дню Победы. Он добавил, что надеется, что и губернатор Санкт-Петербурга окажет поддержку.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя