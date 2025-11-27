Пожизненные сроки: оглашён приговор по взрыву на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному сроку восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

Обвинение предъявлено восьми фигурантам: Азатяну Артему Самвеловичу, Азатяну Георгию Самвеловичу, Злобе Владимиру Васильевичу, Былину Александру Геннадьевичу, Антипову Олегу Александровичу, Тяжёлых Дмитрию Викторовичу, а также Соломко Роману Ивановичу и Терчаняну Артуру Камоевичу.

Им инкриминировали статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяли контрабанду взрывных устройств.

Установлено, что с 3 марта по 2 августа 2022 года группа планировала и реализовала взрыв СВУ на мосту. Каждый участник выполнил отведённую роль, что привело к детонации в заданной точке маршрута. В результате погибли 5 человек, включая водителя грузовика, перевозившего СВУ (неосведомлённого о плане).

Все подсудимые признаны виновными; им назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием части срока в тюрьме. По искам потерпевших суд взыскал с них солидарно более 7 млрд рублей за материальный ущерб и моральный вред.

Ольга Сурикова