Ребенок получил ожог в душе бассейна в Севастополе

ЧП произошло в детском бассейне на Токарева.

Придя на очередное занятие, шестилетний ребенок получил термический ожог в области правой лопатки и правой трапециевидной мышцы: 1,5% — I степени и 0,5% — II степени. Причиной стало то, что из душа полился кипяток. При том что, по правилам в бассейнах для детей дошкольного и младшего школьного возраста, температура горячей воды в душевых и умывальниках не должна превышать 37°C.

Мальчик проходил лечение в больницах Севастополя и Симферополя. В настоящее время он выписан на домашнее лечение.

Следователи СК проводят проверку по факту получения ожогов ребенком. Проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан».

При этом владелица бассейна высказала предположение, что пострадавший мальчик баловался и сам случайно включил горячую воду.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: соцсети