Севастопольские депутаты согласовали четырех заместителей губернатора

Сегодня на сессии Заксобрания Севастополя рассматривались кандидатуры Максима Жукалова, Марии Литовко, Игоря Михеева, Светланы Пироговой на должности заместителей губернатора Севастополя.

В повестку заседания этот вопрос был внесен по предложению губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Перед голосованием по каждой кандидатуре депутаты заслушали выступления с отчетами всех и.о. заместителей губернатора и в формате вопрос-ответ обсудили проблемные темы.

Сред прочих прозвучал вопрос от главы фракции КПРФ Василия Пархоменко, почему в команде губернатора Севастополя нет ни одного севастопольца и каков принцип отбора заместителей губернатора. На что прозвучал ответ, что уже один севастополец среди замов есть — это Максим Ковалёв, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции. Он курирует ЖКХ и топливно-энергетический комплекс.

Предложенные кандидатуры были поддержаны депутатами большинством голосов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова