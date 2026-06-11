Последствия ночной атаки на Севастополь

За ночь военные отразили отразили две массированные атаки ВСУ на Севастополь. Сбито 33 БПЛА.

Ранена женщина — у неё осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице, сообщил губернатор Севастополя.

Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в 8 многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов.

Также зафиксированы повреждения 5 частных домов в разных районах города (пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады).

В Гагаринском районе повреждены 4 автомобиля.

В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стёкла.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано 5 возгораний: горела трава в районе Ялтинского кольца и Сапунгорской; горел лес в районе одного из СНТ на Сапун-горе, также было возгорание в районе Рыбацкого причала (там осколками перебило газовую трубу) и горел автомобиль в Гагаринском районе.

Если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112.

Напомним, во время атаки на Севастополь в ночь на 10 июня беспилотник ВСУ прилетел в здание Панорамы Обороны Севастополя. Пожар удалось ликвидировать только сегодня утром.