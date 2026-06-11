Ликвидирован пожар в здании Панорамы Обороны Севастополя

Информация о возгорании музейного здания вследствие вражеской атаки поступила в ночь на 10 июня. И только в 8 утра 11 июня МЧС Севастополя сообщила о том, что пожар полностью потушен.

Пожару был присвоен четвёртый ранг – наивысший из возможных в Севастополе. «Работы велись в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки, при сильном задымленнии», —сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьёзные повреждения пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших нет.

Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей.

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Фото: МЧС Севастополя