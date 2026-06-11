В Севастополе задержали очередных спекулянтов бензином

Как сообщили в полиции Севастополя, двое местных жителей — 25 и 33 лет — закупали топливо за пределами полуострова, после чего привозили его в Севастополь для дальнейшей перепродажи.

Сотрудники полиции изъяли у каждого «бизнесмена» по 40 литров топлива и направили на экспертизу.

В их действиях усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ.

Уважаемые жители и гости города! Полиция Севастополя напоминает, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для самого продавца, который может быть привлечён к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности.