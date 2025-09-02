Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном журналистам

Мужчина рассказал, что это его личная месть украинской власти. Он также добавил, что информация, что его шантажировали представители спецслужб России, не соответствует действительности. И он убил Парубия по собственной инициативе.

«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — заявил мужчина.

Напомним, 30 августа на одной из улиц в Сиховском районе Львова убит экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Ольга Сурикова