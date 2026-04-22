В Госдуме предложили повысить стипендию студентам в 10 раз

Россия
22-04-2026

Авторы инициативы предлагают установить базовый уровень государственной академической стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного показателя, с ежегодной индексацией в соответствии с региональной социально-экономической динамикой.

Предполагается, что принятие такого решения позволит молодым людям меньше времени тратить на подработки, больше времени уделять учебе, что в итоге позитивно скажется на повышении уровня подготовки кадров для экономики России.

Ольга Сурикова