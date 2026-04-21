«Эпоха в кадре»: в Законодательном Собрании Севастополя открыли выставку памяти Владимира Жириновского

В холле Законодательного Собрания Севастополя сегодня состоялось торжественное открытие фотовыставки «Эпоха в кадре», посвященной памяти одного из самых ярких и влиятельных политиков современной России — Владимира Вольфовича Жириновского. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня его рождения, празднование которого проходит на государственном уровне согласно Указу Президента РФ.

Экспозицию открыл Председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев. В церемонии принял участие вице-спикер парламента и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев, а также заместитель председателя Василий Зубенко, глава комитета по социальной политике Александр Кулагин, представители городской избирательной комиссии и Общественной палаты.

Владимир Немцев в своей приветственной речи подчеркнул исторический масштаб личности политика. «Это решение главы Государства только подчеркивает масштаб личности Владимира Вольфовича. Его вклад в становление и развитие современной российской государственности трудно переоценить. Он стоял у истоков возрождения многопартийности и сыграл большую роль в развитии отечественного парламентаризма», — отметил спикер.

Особое внимание на открытии было уделено роли Владимира Жириновского в новейшей истории Севастополя. Он был одним из первых российских политиков, кто в дни Русской весны прибыл на полуостров, чтобы открыто поддержать стремление севастопольцев и крымчан воссоединиться с Россией.

Эту тему подробно раскрыл заместитель председателя Законодательного Собрания Илья Журавлев.

— Особое значение фотовыставка приобретает и в контексте воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Задолго до событий Крымской весны Владимир Вольфович последовательно отстаивал позицию исторической принадлежности этих территорий России, демонстрируя стратегическое видение и политическую убеждённость. Важно отметить, что он неоднократно бывал в Севастополе и в феврале 2014 года открыто поддержал севастопольцев и наш судьбоносный выбор, — заявил Илья Журавлев.

Он добавил, что представленная экспозиция позволяет не только взглянуть на события последних трех десятилетий, но и заново осмыслить политическое наследие, которое продолжает влиять на общественную повестку в стране.

Открытие севастопольской выставки стало частью череды всероссийских мероприятий. В эти дни в московском Манеже проходит масштабная экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».