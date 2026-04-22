У КОС «Южные» появился новый финансовый период

Одной из «строек века» для Севастополя стало строительство очистных сооружений «Южные». Одним из этапов как раз год назад стало банкротство ООО «Региональная строительная компания» и расторжение с ней госконтракта на строительно-монтажные работы на КОС. Тогда же контракт был перезаключен с ООО «Трансстройиндустрия», которая на тот момент выступала субподрядчиком на объекте и по сути выполняла все работы. Тогда пообещали, что работы выполнят к концу 2026 года.

Но в апреле стало известно, что между ГКУ Севастополя «ЕДКС» и ООО «Трансстройиндустрия» заключено допсоглашение, в которой бюджетное распределение средств уже планируется на 2029 год.

В правительстве Севастополя пока не сообщается о переносе сроков завершения строительства, только якобы речь идет о корректировке программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Также давно не появлялась информация о стадии готовности КОС. Год назад была цифра 40%.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Фото: Анна Корнилова

Ольга Сурикова