Почему на Пасху красят яйца?

Со временем окрашивание и роспись яиц превратились в отдельное ремесло с разнообразными техниками. В народе использовали луковую шелуху, свеклу, кору вишни и другие натуральные красители, поскольку ярких химических красок не было.

Краски (крапанки, крашенки)

Самый простой способ — окрашивание яиц в один цвет. В старину для этого применяли луковую шелуху, свекольный сок, кору вишни и другие растительные красители; сегодня вместо них часто используют пищевые красители.

Писанки

Писанки превращают яйца в подлинные произведения искусства. Для нанесения узора используют восковую роспись, растительные и животные мотивы, геометрические фигуры. Техника варьируется от региона к региону: отличаются орнаменты, цвета и последовательность нанесения слоев.

Раньше яйцо расписывали по сырому, намечая линии‑дуги, которые пересекались, создавая круги и овалы. После последовательного нанесения цветов и покрытия слоев воском яйцо окрашивали в черный цвет, затем обдавали горячей водой или подносили к огню — воск плавился, и из «темноты» проступал сложный цветной узор. Для блеска изделие смазывали жиром и раскладывали вокруг кулича на праздничном столе.

Крапанки

Название техники происходит от слова «крапать» — покрывать каплями. Сначала яйцо красили в один цвет, затем, когда оно высыхало, хаотично наносили капли жидкого воска по всей поверхности. После этого яйцо окунули в другой краситель, а затем опускали в горячую воду: воск плавился, и на свет появлялся пятнистый, «случайный» узор.

Драпанки

В драпанках сначала однотонно окрашивали яйцо, чаще всего в темный цвет, затем острым предметом по намеченному рисунку выцарапывали орнамент, снимая слой краски. Чаще всего создавали простые ажурные узоры, а для такой техники выбирали бежевые яйца — у них более прочная скорлупа, чем у белых.