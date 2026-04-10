Почему на Пасху красят яйца?

Одним из самых узнаваемых символов светлого праздника Пасхи остаются крашеные яйца. Они могут быть простыми красными, расписными, украшенными сложными узорами или даже целыми сюжетами. Зачем вообще красить яйца на Пасху, почему этот обычай прижился в христианстве и что означают разные цвета.
Значение пасхального яйца
В христианстве пасхальное яйцо символизирует Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. По одной из версий, этот образ отсылает к пещерным гробницам в Палестине, вход в которые закрывали камнем, — как и яйцо, которое внешне герметично скрывает жизнь внутри.
Согласно религиозным толкованиям, яйцо с белой скорлупой и «живым» содержимым напоминает верующим о воскресении Иисуса Христа, о вечной жизни и спасении. Чаще всего яйца красят в красный цвет — он символизирует кровь и страдания Спасителя, пролитую за человечество.
Почему на Пасху принято красить яйца
Традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность и берет начало задолго до появления христианства. В Древнем Египте яйца уже связывали с возрождением и жизнью, а в дни разлива Нила их дарили друг другу как символ обновления. Похожие обычаи были и у персов, греков, римлян и других народов.
С приходом христианства яйцо сохранило символику жизни и обновления, но обрело новое, религиозное значение — оно стало образом воскресшего Христа и «жизни, побеждающей смерть».
На Руси красить и дарить друг другу яйца весной начали еще до христианства. Тогда они были символом пробуждения природы, плодородия и перерождения мира после зимы. Яйца часто окрашивали в красный цвет, ассоциируя его с солнцем и обновлением мира, а на скорлупе изображали символические пейзажи небесного, земного и подземного миров.
С приятием христианства традиция обрела новый смысл. В ходу несколько версий того, как именно это произошло. Одна из самых известных связана с Марией Магдалиной. Согласно легенде, она вместе с другими женами‑мироносицами пришла к Гробу Господню на третий день после распятия и принесла яйца, чтобы угостить их. Увидев воскресшего Иисуса, яйца в её корзине «сами» окрасились в красный цвет.
В другой версии Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию, чтобы рассказать о воскресении Христа. Император, не веря в чудо, заявил, что равнодушно, что белое яйцо станет красным, как и невозможна жизнь после смерти. В момент, когда он взял яйцо в руки, оно окрасилось в красный цвет — знак веры и подтверждение слова о воскресении.
Существует также легенда, что первыми расписывать яйца в разные цвета стала Дева Мария, чтобы развлечь младенца‑Иисуса, — так яйцо стало не только символом жизни, но и предметом особого, праздничного украшения.
Техники окрашивания
Со временем окрашивание и роспись яиц превратились в отдельное ремесло с разнообразными техниками. В народе использовали луковую шелуху, свеклу, кору вишни и другие натуральные красители, поскольку ярких химических красок не было.
Краски (крапанки, крашенки)
Самый простой способ — окрашивание яиц в один цвет. В старину для этого применяли луковую шелуху, свекольный сок, кору вишни и другие растительные красители; сегодня вместо них часто используют пищевые красители.
Писанки
Писанки превращают яйца в подлинные произведения искусства. Для нанесения узора используют восковую роспись, растительные и животные мотивы, геометрические фигуры. Техника варьируется от региона к региону: отличаются орнаменты, цвета и последовательность нанесения слоев.
Раньше яйцо расписывали по сырому, намечая линии‑дуги, которые пересекались, создавая круги и овалы. После последовательного нанесения цветов и покрытия слоев воском яйцо окрашивали в черный цвет, затем обдавали горячей водой или подносили к огню — воск плавился, и из «темноты» проступал сложный цветной узор. Для блеска изделие смазывали жиром и раскладывали вокруг кулича на праздничном столе.
Крапанки
Название техники происходит от слова «крапать» — покрывать каплями. Сначала яйцо красили в один цвет, затем, когда оно высыхало, хаотично наносили капли жидкого воска по всей поверхности. После этого яйцо окунули в другой краситель, а затем опускали в горячую воду: воск плавился, и на свет появлялся пятнистый, «случайный» узор.
Драпанки
В драпанках сначала однотонно окрашивали яйцо, чаще всего в темный цвет, затем острым предметом по намеченному рисунку выцарапывали орнамент, снимая слой краски. Чаще всего создавали простые ажурные узоры, а для такой техники выбирали бежевые яйца — у них более прочная скорлупа, чем у белых.
Значение цветов яиц
В современности цвет пасхальных яиц стал скорее вопросом вкуса и эстетики, однако в прошлом каждый оттенок имел свое символическое значение.
Красный
Самый важный и традиционный пасхальный цвет. Символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую ради спасения людей, а также вечную жизнь, радость Пасхи и торжество над смертью.
Синий
Связан с Богородицей и небесным покровительством. Ассоциируется с небом, ангельским миром, надеждой и спокойствием.
Желтый
Символизирует солнце, свет, радость и благополучие. В народной трактовке желтый цвет часто отождествляли с достатком и богатством.
Зеленый
Цвет весны и пробуждения природы, символ обновления, роста и благосостояния. В сочетании с яйцом подчеркивает идею новой жизни.
Оранжевый
Символ радости и праздника, противопоставляется смертному греху уныния. Такой цвет ассоциируется с внутренним светом, воодушевлением и благодарностью.
Коричневый
Связан с землей, плодородием и трудом. Ассоциируется с земледелием, богатым урожаем и устойчивостью, напоминая о земном, бытовом измерении праздника.
Можно покрасить яйца натуральными красителями — яркие, безопасные и простые в использовании:
🧅 Луковая шелуха — от золотистого до тёмно-шоколадного
3–4 горсти шелухи на 1 л воды, варить 40–60 мин, остудить. Отварите яйца заранее и замочите в растворе (или варите прямо в шелухе). Держите 30 мин – 8 часов: чем дольше, тем насыщеннее цвет!
☀️ Куркума — солнечно-жёлтый
3 ст. л. на 1 л воды + 1–2 ст. л. уксуса. Отварите яйца в смеси, настаивайте 4–8 часов.
💜 Краснокочанная капуста — голубой/синий
Полкочана нарезать, 1,5 л воды + 2–3 ст. л. уксуса, варить 30 мин, процедить. Отварите яйца, настаивайте 6–8 часов. Без уксуса — фиолетовый!
🌸 Свёкла — розовый/нежно-красный
1 крупную натереть, 1 л воды + 1–2 ст. л. уксуса, кипятить, настоять 30 мин под крышкой. Отварите яйца, замачивайте 2–8 часов.
🌺 Каркаде (гибискус) — фиолетовый/серо-синий
5–6 ст. л. лепестков на 1 л воды, заварить кипятком 20–30 мин, процедить. Отварите яйца, настаивайте 2–6 часов.