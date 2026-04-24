В Севастополе открылась выставка ко дню танца

24-04-2026

В Севастопольском центре культуры и искусств открылась персональная выставка севастопольского фотографа Анны Корниловой «Остановись, мгновение…». На экспозиции — более 80 снимков танцевальных номеров артистов Государственного ансамбля танца «Чёрное море» и образцовой хореографической студии «Черное море».

Выставка проходит уже третий год подряд и приурочена к Международному дню танца.

Фотограф постарался передать всю эстетику и красоту танца, остановив мгновение. Снимки кажутся живыми и дышащими. В каждом кадре чувствуется эмоция и тонкое взаимодействие партнёров.

Выставку можно увидеть до 26 апреля. Вход бесплатный.

Анна Левина