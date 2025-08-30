Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий 

По СМИ разлетелись кадры с места убийства. Сообщается, что киллер выстрелил в политика 7 раз.

МВД России в 2023 году объявило Парубия в розыск. Следком обвинил Парубия в причастности к массовым убийствам в Донбассе в 2014 году. Также он был одним из комендантов самообороны Евромайдана в 2013-2014 годах.

Ранее Парубий, еще будучи депутатом ВРУ, в 2008 году резко высказывался о передаче российской стороной под контроль Киева навигационного объекта в районе Херсонесского маяка, а также всех маяков и навигационных объектов в Крыму, которые заняты российскими военными и обеспечивают навигацию Черноморского флота. Отдельно с его уст звучали требования вывести Черноморский флот из Севастополя к 2017 году, в противном случае грозился, что Киевом и странами НАТО будут заблокированы все способы существования Черноморского флота.

Также вскоре появились кадры момента убийства бывшего спикера Верховной Рады Парубия. Киллер настиг политика со спины и выстрелил несколько раз ему в голову. Парубий погиб на месте. Убийца скрылся с места убийства на электровелосипеде. Во Львове объявлен план «Сирена».

