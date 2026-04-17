В домах на улице Павла Корчагина завершается установка подъездных окон

На сегодняшний день идет установка 170 окон. Специалисты обещают завершить работы к концу дня. В квартирах окна уже установлены.

15 апреля рабочие приступили к фасадным работам —демонтируются балконы. Затем установят новые. Над подъездами установили специальные конструкции, защищающие от массивных блоков мусора и арматуры. После ремонта их обещают убрать.

«Работу по 20-му дому закончат к 1 августа, по 14-му дому — к 1 сентября. С 14-м домом ситуация сложнее. Сейчас проводится комплексное обследование всего здания. После чего будет разработан проект по демонтажу конструкции, которые обвалились. Затем будет разработан проект по усилению и достройке данного дома. Сейчас вход в первый подъезд полностью заварен», — рассказал Сергей Симонян, руководитель проекта по достройке домов.

Ремонт проходит по стандарту «от застройщика». У всех устанавливаются одинаковые окна и двери. Сергей Симонян отметил, что многие недовольны окнами и дверьми, хотят другие, а многих стандартные конструкции устравают.

Также идет расчистка фасада. На месте установлены леса.

В двух квартирах жильцы делают ремонт самостоятельно. 14 квартир ждет капитальный ремонт, где полностью все выгорело, включая проводку и штукатурку. Есть также локальный ремонт, где пострадала только одна комната. Сейчас формируется список таких квартир.

Жители рассказывают, что в стенах появились трещины размером с кулак. Их тоже обещают устранить.

Напомним, что жителям пострадавших домов на улице Павла Корчагина выделят 59,5 млн рублей. Дети из пострадавших домов на улице Корчагина отправятся на отдых в федеральные детские центры. Восемь учащихся 5-11 классов сегодня отправляются в «Артек», еще один ребенок с ограниченными возможностями здоровья поедет в федеральный детский центр «Алые паруса» в Евпатории. Еще 14 ребят из младшей школы и те, кто сейчас находятся на лечении, поедут в «Артек» 28 мая.

