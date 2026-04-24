Родители учеников Севастопольской академии хореографии возмущены, почему их даже во время тревоги не пускают внутрь

Мама юных учеников Севастопольской академии хореографии рассказала «Севкору», что у них давно остро стоит вопрос, почему родители не могут ждать своих детей во время тренировок в холле учебного заведения. Занятия у детей длятся два-три часа и всё это время по любой погоде мамы и папы должны стоять под зданием. Располагающих к этому мест рядом нет от слова совсем и не каждый привозит ребенка на машине.

Но обострилась проблема во время последних участившихся тревог. Мамам ответили категорическим отказом переждать воздушную тревогу внутри. Общественный транспорт в этот момент не ходил—значит уехать домой возможности не было. Администрация СГАХ рекомендовало идти искать в округе ближайшие укрытия. А над бухтой как раз активно работало ПВО. И в этот день стало известно, что обломки сбитого БПЛА упали на стоящий автобус.

«Ребенок учится в СГАХ. Академия считается режимным объектом, поэтому родителей не пускают. Детей ждём на улице у калитки. Во время воздушной тревоги также никого не пускают. Ближайшее укрытие только возле памятника Примирения, а это около половины километра по открытой местности и вдоль моря! В последнюю тревогу было очень страшно. Не хотелось бы, чтобы ребенок остался сиротой! Родители уже несколько раз обращались к правительству, но безуспешно, отписки казенными фразами!» — рассказала «Севкору» маму юной балерины.

При этом она задалась вопросом, почему коммерческие магазины и общепит обязали пускать всех во время тревог, а государственное учебное заведение отказывает родителям своих учеников.

Ольга Сурикова