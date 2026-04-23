Выставка памяти Жириновского в Манеже бьет рекорды посещаемости

В столичном Манеже с большим успехом проходит масштабная выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», приуроченная к 80-летию со дня рождения основателя партии. Экспозиция, уже привлекшая десятки тысяч посетителей, представляет собой не просто набор артефактов, а целое путешествие по новейшей истории России через призму личности одного из ее самых ярких политиков.

Среди посетителей выставки был и заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя, координатор регионального отделения ЛДПР Илья Журавлёв, который поделился своими впечатлениями. По его словам, пространство Манежа работает как «живая история», позволяя не просто смотреть, а именно чувствовать эпоху.

Концепция выставки построена вокруг символического поезда — ключевого агитационного инструмента Владимира Жириновского. Посетители следуют по тематическим «станциям», каждая из которых отражает ключевые вехи в судьбе страны за последние десятилетия. Маршрут выстроен так, чтобы проследить путь от становления многопартийности в России до формирования образа будущего.

«Представленная экспозиция — это четко выстроенная историческая линия. Каждая вещь отсылает к конкретному периоду, событию, решению, выступлению Владимира Вольфовича, — отметил Илья Журавлёв. — Складывается ощущение, будто буквально проходишь через этапы становления ЛДПР и видишь путь её основателя как последовательную, живую траекторию, наполненную смыслом и энергией времени».

В экспозиции собрано более 3 000 документов, десятки уникальных предметов, личные вещи политика, архивные фото- и видеоматериалы. Непрекращающийся поток посетителей, по мнению севастопольского парламентария, говорит о том, что интерес к политическому наследию Жириновского остается живым и осмысленным.

«По сути, перед нами представлена новейшая история России. Эти экспонаты — уже часть исторического наследия, через которое можно понять масштаб личности и время, в котором политик служил Отечеству», — заключил Илья Журавлёв.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города