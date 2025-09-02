Житель Санкт-Петербурга организовал схему по обману онлайн-покупателей, от которой пострадали севастопольцы

Схема, на которой зарабатывал 39-летний петербуржец, была проста: он размещал на известной онлайн-платформе объявления о продаже полезных вещей по низким ценам. Он убеждал потенциальных покупателей вносить предоплату на карты, после чего удалял объявление. А карты ранее приобретал у дропперов, потом конвертировал деньги в валюту, а затем выводил на свой счёт.

В числе многочисленных жертв, как отметили в полиции Севастополя, двое жителей города: 46-летний самозанятый и 29-летний программист этой онлайн-платформы. Оба решили прикупить велокрепление на автомобили и смело перечислили 32 и 22 тысячи рублей соответственно.

Задерживали питерского афериста в его квартире севастопольские оперативники угрозыска. В жилище нашли 12 мобильников, ноутбук, жёсткие диски, банковские карты и другие вещественные доказательства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео полиции Севастополя