Новые данные по ОРВИ опубликовал Роспотребнадзор

До достижения эпидемического уровня по ОРВИ Севастополю осталось менее 20%

За последнюю неделю августа в Севастополе респираторные инфекции подхватили 1476 человек. Показатель на 10 тысяч населения составил 26,2. Это ниже уровня эпидемического порога на 19,9%.

В Крыму ОРВИ заболело 5079 человек (показатель – 26,6). Заболеваемость ниже эпидпорога на 31%.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявленные респираторные вирусы к гриппу не относятся.

Андрей Крымский

