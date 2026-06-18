Пляж «Аквамарин» — явно не ждет высокого сезона

«Севкор» в день официального старта купального сезона заглянул на еще один городской пляж, который находится рядом с городским в парке Победы и пользуется не меньшим спросом в любое время года — пляж отеля «Аквамарин». И вот уже в середине июня переполненным он не выглядел.

В первой его части, которая находится рядом с парком Победы, оборудован медпункт, спуск для маломобильных групп населения, вышка спасателя, раздевалки с зеркалами, душ, дорожки с деревянными настилами, чтобы удобно было ходить, особенно тем, кто с детьми и колясками.

Туалет только платный — на входе в гостиничный комплекс.

Само покрытие пляжа с насыпным песком вперемешку с галькой.

С развлечениями и даже детскими забавами в этом году туго. Пляжный бар признаков жизни не подавал, даже с платными детскими развлечениями —батутами, бассейнами— не стали заморачиваться. Возможно, ориентируются на еще не потеплевшее море.

Но не презентабельно выглядит и территория под навесами —все заросло травой, которая уже даже успела пожухнуть и превратить некогда красивый пляж в сельское место отдыха у реки.

Большим плюсом для отдыхающих является красивая набережная. Здесь есть и рестораны, кафе, небольшие ларечки с уличной едой.