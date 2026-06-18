В Севастополе система пробации помогла осужденному восстановить документы

В Севастополе продолжает на практике работать федеральный закон о пробации, главная цель которого — помочь людям, преступившим закон, не потерять себя и успешно вернуться к нормальной жизни в обществе. На днях благодаря этой программе житель Ленинского района смог получить главный документ — паспорт гражданина РФ.

Как рассказали в филиале уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Ленинскому району Севастополя, к ним за помощью обратился состоящий на учете мужчина. Осужденный оказался в трудной жизненной ситуации: отсутствие документов лишало его возможности официально трудоустроиться и получать социальные гарантии.

Специалисты ведомства рассмотрели заявление и приняли решение применить меры исполнительной пробации. Была разработана индивидуальная программа социальной адаптации и реабилитации.

Благодаря четкому межведомственному взаимодействию инспекторов УИИ и сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району, все бюрократические барьеры удалось преодолеть. В результате выполнения намеченного плана мужчина успешно получил паспорт гражданина Российской Федерации, что стало для него главным шагом к началу жизни с чистого листа.

Куда обратиться за помощью?

В УФСИН напоминают: лица, имеющие судимость и оказавшиеся в сложной ситуации, имеют законное право на содействие государства в ресоциализации.

Подать заявление об оказании помощи (в восстановлении документов, поиске работы, получении образования или психологической поддержке) можно двумя способами:

1. Лично обратиться в филиал уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

2. Подать заявку дистанционно через портал «Госуслуги».