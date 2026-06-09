Пассажиры поездов крымского направления должны быть готовы к эвакуации

Компания‑перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредила: в случае опасности пассажирам поездов в Крым и из Крыма может потребоваться немедленная эвакуация — на вокзал или на открытой местности. Приказ поездной бригады о покидании вагона необходимо выполнять без промедления, иначе существует риск серьёзных последствий при попадании БПЛА (повреждения, пожар, блокировка дверей).

При эвакуации следует брать лишь документы, телефон и деньги; крупный багаж нужно оставить в вагоне — вещи доставят в камеры хранения по окончании тревоги. Компания подчёркивает: спокойствие и помощь детям и маломобильным пассажирам повышают шансы на безопасную эвакуацию.