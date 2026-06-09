Сводка рыбацких новостей за неделю

За последнюю неделю у побережья Крыма ловят крупную беглую форель весом до 2–2,5 кг. Рыбачат в Евпатории, Ялте и у берегов Севастополя. По мнению рыбаков, речь идёт о форели, сбежавшей из рыбных хозяйств во время штормов у побережья Краснодарского края и Турции.

Также отмечается рост активности скорпены — попадаются экземпляры весом до килограмма, несмотря на то, что сезон этой рыбы обычно уже идёт на спад. Причиной может быть холодный май, который сдвинул сроки её активности.

Расширяется и география ловли ласкиря: сейчас его стабильно ловят не только на западе Крыма, но и на южном берегу — от Фиолента до Алушты. Сохраняется хороший клёв ставриды, причём рыба остаётся достаточно крупной для этого времени года.

В восточной части полуострова, в районе Феодосии и Алушты, в уловах отмечаются барабулька, окунь и ставрида. Кроме того, активен зубарь — его ловят в Ялте, Гурзуфе и Алуште, а также в прилове в западных районах.

При этом рыбакам напоминают об опасности морского дракончика. На прошлой неделе в Евпатории ребёнок получил укол ядовитой рыбы и был госпитализирован. Специалисты призывают соблюдать осторожность и не брать незнакомую рыбу голыми руками.