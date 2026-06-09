За неделю севастопольцы перевели мошенникам более 2,2 млн рублей

За последние дни в Севастополе жертвами мошенников стали пять человек в возрасте от 20 до 82 лет. Общий ущерб превысил 2,2 миллиона рублей.

Самую крупную сумму — 1,2 млн рублей — потерял 63‑летний мужчина: злоумышленники под видом сотрудников «Севэнерго», Центробанка и полиции убедили его перевести деньги на «безопасный счёт». Ещё 495 тысяч рублей лишилась женщина, поверив «покупателю» стройматериалов в мессенджере.

Также 170 тысяч рублей перевёл 20‑летний молодой человек после звонка лжесотрудника Роспотребнадзора, 120 тысяч — 37‑летняя женщина, доверившись незнакомцу в сети. 82‑летняя пенсионерка отдала 300 тысяч рублей после звонка «следователя», сообщившего о якобы ДТП с участием её дочери.

Полиция напоминает: сотрудники банков и госслужб не требуют переводить деньги по телефону. При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор.