Несладкие последствия от сахара

Мы сегодня уже знаем о вреде сахара, но полностью обходиться без него люди пока не научились. Он стал настолько повседневным доступным продуктом, что редко кто задумывается об его истории. А вы знаете, что история человечества неразрывно связана с сахаром, он и лечил, и убивал, и спасал от голода, был признаком богатства, помогал свершать открытия и просто делал жизнь слаще.

Сладкая история

И на самом деле, что мы знаем о происхождении сахара.

За свою многотысячную историю он успел побывать и роскошью, и лекарством. История сахара началась около 10 тысяч лет назад с сахарного тростника — многолетнего растения, родиной которого считается Новая Гвинея. Именно там люди впервые начали выжимать сладкий сок из стеблей тростника. Его в первую очередь, давали от болей в желудке.

Средневековые европейцы сахар часто использовали как сладость, но и в это время он часто был важным компонентом огромного количества лекарств. Аптекари прописывали его от самых разных болезней, порой рекомендовали употреблять во время поста для поддержания здоровья. Также его добавляли в обычные блюда, которыми кормили больных.

На протяжении нескольких веков сахар — как в качестве лекарства, так и в качестве лакомства — оставался для европейцев роскошью, позволить которую могли только по-настоящему богатые люди. То есть бедняки за свою жизнь могли ни разу не попробовать сахар.

К XVIII веку сахар перестал быть для европейцев роскошью, стал вполне обыденной частью рациона и практически утратил лекарственное значение.

Сахарный бум не обошел стороной и Россию. Считается, что кристаллический сахар привезли еще в XII–XIII веке, но почти 500 лет он оставался очень дорогим и редким деликатесом. А вот в 1718–1719 годах Петр I поручил построить первый в России сахарный завод, но все еще основным сырьем был привозной сахарный тростник. Только в начале XIX века в России начали строить первые заводы по получению сахара из свеклы. Но и тогда еще это было элитное лакомство. На дефиците сказалось и то, что сахар активно использовали в военных целях. Например, для производства синтетического каучука и взрывчатых веществ.

Лишь после Второй мировой сахар перестал быть дефицитом и подешевел до исторического минимума, став доступным любому человеку в любой стране мира. В это же время врачи впервые всерьез задумались о том, какое влияние сахар оказывает на здоровье человека. И далее споры не утихают и постоянно появляются статьи о том, насколько вредны жиры и сахара.

Сахар сахару не товарищ

В связи с тем, что интернет переполняют противоречивые утверждения, почему сладости опасны для здоровья, «Севкор» решил поинтересоваться у специалиста, что правда, а что миф о вреде и пользе сахара и сахарозаменителей.

«Да, действительно, в Интернете можно встретить много противоречивых утверждений на эту тему. Хочу отметить, что употребление сладостей в больших количествах может быть вредным для здоровья по нескольким причинам:

Сладости содержать большое количество простых углеводов, что ведет к быстрому повышению уровня сахара в крови. Постоянное потребление сладостей может привести к развитию сахарного диабета, избыточному весу и другим проблемам.

Регулярное потребление сладостей связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, кариеса и других заболеваний.

Большинство сладостей содержат много калорий, но мало питательных веществ, что может привести к недостатку в организме важных витаминов и минералов», — рассказала «Севкору» практикующий детский и взрослый нутрициолог Вера Томилова, ведет приемы в клинике «Миррамед».

Отвечая на вопрос, весь ли сахар вреден для организма, Томилова подчеркнула, что нашему организму сахар необходим для обеспечения энергии, но важно понимать разницу между различными видами сахара и их влиянием на здоровье. Сахар, который находится в натуральных продуктах, таких как фрукты, овощи, содержит витамины, минералы, полезные вещества, что делает его более полезным для организма.

Сахар, добавляемый в процессе производства пищевых продуктов, такой как сахар, сиропы и другие добавки, является лишним, акцентировала специалист, и может приводить к возникающим проблемам при чрезмерном потреблении (сахарный диабет, лишний вес).

Сразу же возникает вопрос, нужно ли теперь считать весь потребляемый сахар и отказывать себе в лишнем яблоке. Но нутрициолог в данном случае успокоила, что для здоровых людей не требуется строго контроля натурального сахара из продуктов, таких как овощи и фрукты. А вот для людей с сахарным диабетом и другими проблемами с углеводным обменом важно контролировать общее потребление углеводов, включая натуральный сахар.

Также и что касается нормы сахара для здорового человека и ребенка, нужно, по ее словам, отталкиваться, не от каких-то таблиц ВОЗ или просто рекомендаций из Интернета, а от пола, возраста, веса, активности и других факторов.

«Лучше, конечно, исключить добавленный сахар», — призвала Вера Томилова.

Она добавила при этом, что есть еще такое понятие, как «скрытый» сахар. И вот он может содержаться в различных продуктах, даже в тех, в которых не ожидаете встретить. В некоторые продукты его добавляют в процессе производства для улучшения вкуса или консистенции. Например, сухие завтраки, соусы, колбасные изделия, йогурты, детское питание, кисломолочные продукты, детские пюре, соки, газированные напитки и прочее.

Сахарозаменители или попытки обманут себя

«Замена сахара похожа на замену кокаина героином», — ответила нам нутрициолог на вопрос, на что можно заменить сахар. По ее словам, даже мед, если употреблять в больших количествах, организм будет воспринимать как сахар. Допустима только чайная ложка меда в день.

Многие девушки, когда садятся на диету и переходят на так называемое ПП, начинают делать выбор в пользу различных сахарозаменителей, покупают сладости, в том числе, в отделе для диабетиков, уверенные, что таким образом, сокращают потребление калорий и самого сахара.

Однако Вера Томилова категорически не рекомендует этого делать.

«Большинство сахарозаменителей несут больший вред, чем сахар», — пояснила она, добавив, что здоровым людям нельзя употреблять сладости для диабетиков.

«Фруктоза повышает инсулин в организме здорового человека, что приводит к инсулинорезистентности», — отметила специалист.

Также люди, которые придерживаются ПП, недавно узнали, что в России запретили популярный подсластитель стевию. Но наш собеседник успокоила, что в данном случае речь идет не о запрете, а только о регламентировании ее использования: «Стевию не запретили, ее просто узаконили. Вернее, вывели стандарт, как Ешку. Это написали для яркого заголовка. Тоже самое было с эритритом полгода назад».

Мозгу обязательно нужен сахар

Такое выражение можно часто слышать от защитников сладкого образа жизни. А, если подумать, то оно очень выгодно маркетологам и производителям кондитерских изделий. Пока вы так думаете, сахаропромышленники никогда не будут терпеть убытки.

«Мозгу нужны углеводы. Углеводы это не только сахар. Употребление сахара наоборот приводит к ухудшению когнитивных способностей, как следствие приобретенных заболеваний. Сахар приводит к различным заболеваниям. Один из симптомов которых является нарушение когнитивных способностей», — разъяснила нутрициолог.

Она уверена, что отказ от сахара принесет только пользу для вашего организма. Но признала, что сладкое действительно вызывает зависимость, от которой практически невозможно самому избавиться.

«Потребление сахара может стимулировать центры удовольствия в мозгу, а также приводить к изменениям в химических процессах, напоминающих те, что происходят при потреблении наркотиков. В результате этого некоторые люди могут испытывать желание к сладкому, подобное наркотической зависимости. И в большинстве случаев требуется работа со специалистом», — считает нутрициолог Вера Томилова.

Читателям «Севкора» она пожелала заняться своим здоровьем, добавить в свой рацион большое количество разных овощей и зелени. И не переживать по поводу запрета стевии и отмены сахара в рационе.

Ольга Сурикова