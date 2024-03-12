В Севастополе один из самых низких процентов закредитованности населения

Севастополь занял 5 строчку в рейтинге регионов России по закредитованности населения. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе доля кредитов к среднедушевому доходу составляет 31,9 %, а объем долгов перед банками на одного человека держится на отметке в 158,7 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что на самом деле позитивного в этом мало, поскольку объясняется запаздыванием развития финансовых услуг и их доступности относительно среднего уровня в стране.

В целом соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40% наблюдается только в 7 регионах. В том числе в число лидеров входит Москва (38,8% и седьмое место в рейтинге). Таким образом, несмотря на дороговизну жизни в столице и очень высокие цены на недвижимость москвичи в сравнении другими регионов достаточно умеренно берут кредиты.

При этом на ипотечную задолженность в Москве приходится более 60% банковских ссуд, что несколько выше, чем в среднем по стране. В свою очередь в Санкт-Петербурге ситуация с закредитованностью несколько хуже, чем в Москве. Во второй столице России соотношение долга и зарплаты составляет почти 60%, а сам город расположился на 15-й позиции.

Напомним, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев в ходе отчета перед заксобранием Севастополя рассказал, что ВУЗу пришлось взять в 2022 году кредит, чтобы поддержать профессорский состав.