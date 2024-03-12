Забор посреди дороги смущает собственников в ТСН «Омега-2» в Севастополе

В Севастополе в ТСН «Омега-2» неожиданно на дороге появился забор. Жители настаивают, что установлен он незаконно. Стальное ограждение полностью перекрыло один из проездов в товариществе, говорится в сюжете «НТС».

Жители ТСН удивлены изменившейся планировкой территории. Небольшой грунтовый проезд за участком под номером 54 стал тупиковым.

«Захватили проезд. Это же, я не знаю – не дай бог что-то случится, потом долго будут искать виноватых. А почему, а как? Почему машина не проехала, скорая, пожарная или еще там», —участник товарищества собственников недвижимости «Омега-2» Игорь Литвиненко.

Участники товарищества собственников недвижимости подозревают в установке забора владельца соседнего с ним участка. Якобы за счет дороги он увеличил свой земельный участок.

Участники товарищества обратились в городское Правительство с просьбой разобраться с самоуправством в отношении проезда на городской земле.

После общения с представителем горхоза севастопольцы составили обращение на имя губернатора Михаила Развожаева.

Ольга Сурикова