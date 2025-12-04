Погода в Севастополе 4 декабря

Погода
04-12-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

днем +13…+15°.

