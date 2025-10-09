В Севастополе на перекрестке Парковой и Фадеева наконец-то появится светофор

Для многих водителей оказывается сложной и затратной по времени задачей проехать по дороге на улице Фадеева, вдоль парка Победы, особенно в районе перекрестка с Парковой. Здесь практически всегда пробки.

На сайте госзакупок был опубликован контракт на обустройство автобусных остановок и светофорного объекта на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой. Стоимость работ оценили в 61,9 млн рублей.

Здесь, согласно документам, должен появится долгожданный светофор, новые остановочные павильоны, а также обновлено дорожное покрытие, бордюры, ограждения.

Заказчиком выступило ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя». Подрядчиком сейчас указана фирма ООО «М-Инжиниринг», основной вид деятельности которой строительство автодорог и автомагистралей.

Срок исполнения контракта — 1 декабря 2026 года.

Стоит только задаться вопросом, что здесь будет происходить и как будет ходить общественный транспорт на время ремонтных работ.

Видео снято летом этого года и наглядно показывает, с транспортным коллапсом на этом участке борются разными способами

Ольга Сурикова