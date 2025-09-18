Можно ли отменить школьные занятия в непогоду?

Этот вопрос сегодня часто задавали читатели нашего издания.

Первое, что надо понимать – директор любой школы может почти всё. По крайне мере то, что не противоречит закону об образовании. Погода сюда не попадает. Но поводом является. В первую очередь, если она очень морозная. От -25 градусов. Севастополю это вряд ли грозит. Самая низкая температура (-22) была зафиксирована почти сто лет назад – в 1929 году. И даже в этом случае закон говорит о рекомендации. Решение о прекращении занятий принимают родители и сообщают об этом в образовательное учреждение.

А что же дождь? Образовательному процессу он в принципе не мешает. И детей даже радует (лужи – это тоже счастье, особенно когда тепло). Вот ветер будет намного опасней. Порывы могут и деревья валить, и рекламные конструкции, и крыши с домов сносить.

И всё это уже относится к погодным явлениям. У них есть своя классификация. При определённых условиях они становятся неблагоприятными или опасными. И в школу тогда не идём, (на работу, вероятно, тоже — просто не доберёмся). Но должно быть решение Роспотребнадзора — актировка.

Отмена занятий из-за неблагоприятных (опасных) погодных условий называется «актировка» и утверждается Роспотребнадзором совместно с администрацией региона и органом управления образованием.

Для разных субъектов РФ установлены свои критерии неблагоприятных погодных условий. Например, «очень сильный дождь». Для Севастополя (и большей части Крыма) это: выпавший дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег с количеством не менее 50 мм за период 12 часов и менее.

В Севастополе 18 сентября обещали до 30 мм осадков. Уверенности, что по итогу так и будет, нет.

Но если вы переживаете за безопасность и здоровье своего ребёнка в таких погодных условиях, то можете его просто не пустить в школу волею своей. Только предупредите классного руководителя. И, если есть возможность, включите дистанционный формат занятий. Дождь на улице — не повод предаваться безделью.

Андрей Крымский

