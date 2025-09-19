Водолазы завершили очистку дна от мазута у побережья Анапы

Очистка дна от мазута у побережья Анапы завершена. С 10 по 17 сентября у причала в п. Джемете подняты на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами, сообщает оперштаб Кубань.

Всего очистку проводили на 19 участках. Это прибрежные зоны Анапы, п. Джемете, с. Витязево, а также п. Веселовка, п. Волна и п. Артющенко в Темрюкском районе. Эти территории были определены по результатам подводного мониторинга: в 50-200 метрах от берега на дне был обнаружен осевший мазут, который собирали для предотвращения его выброса на побережье.

Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок. Специалисты совершили 21 591 погружений и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн.

Андрей Крымский

