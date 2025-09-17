В Севастополе продолжается реставрация полотна Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг»

Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря ведут работы по восстановлению одного из крупнейших в мире батальных полотен, общей площадью 1610 квадратных метров. Кроме полотна, реставраторам предстоит также обновить предметный план размером около 900 квадратных метров, расположенный под полотном.

«Работы ведутся участками, многое требует тонкого и детального подхода, — рассказывает художник-реставратор Денис Самойленко. — Полотно имеет огромное количество оттенков, но мы опираемся на классическую школу реставрации и используем обратимые материалы. Панорама бесценна тем, что передает подвиг народа и стойкость севастопольцев».

Особенностью реставрации являются строгие температурно-влажностные режимы: температура в помещении поддерживается на уровне 20 градусов, а влажность – около 55%. Для этого установлена современная система вентиляции и кондиционирования, показатели которых ежедневно фиксируются.

Безопасный доступ к полотну обеспечивают специальные металлические люльки, позволяющие реставраторам работать по частям, не повредив хрупкую живопись. Ремонт идет сверху вниз: сначала реставрируются верхние слои, затем предметный план — обеспыливание, укрепление и восстановление отдельных элементов.

Здание музея уже прошло капитальный ремонт: фасады восстановлены, заменён световой фонарь и кровля, обновлены все инженерные системы. На крыше оборудована площадка для посетителей.

После завершения реставрации, запланированной на 2026 год, панорама вновь откроется для посетителей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города