Мороженое каждый день: когда любимый десерт не вредит здоровью

Летом отказаться от мороженого сложно — особенно в жару. Но можно ли есть его каждый день, какое выбрать и способно ли холодное лакомство вызвать ангину? Об этом СЕВКОР поговорил с интегративным health-коучем Юлией Диевой, которая специализируется на комплексном нелекарственном подходе к здоровью.

Можно ли есть мороженое каждый день

По словам Юлии Диевой, само по себе ежедневное мороженое не обязательно навредит здоровому человеку. Главное — учитывать состав продукта, размер порции и остальной рацион.

«Если нет непереносимости лактозы, мороженое можно есть. Вопрос в том, какого оно качества и сколько других сладостей человек употребляет в течение дня», — объясняет специалист.

Лучше выбирать продукт на основе качественных сливок, без растительных жиров и длинного списка непонятных добавок. Наличие обычного сахара, по мнению эксперта, не делает мороженое автоматически плохим — если употреблять его как десерт, а не заменять им полноценную еду.

Лучшее время — после обеда

Мороженое лучше есть не натощак и не между приемами пищи, а после полноценного завтрака или обеда.

Причем речь идет именно о сбалансированном приеме пищи — с белками, жирами, овощами и другими привычными продуктами. Завтрак из блинов со сгущенкой, после которого следует мороженое, полноценным в этом смысле не считается.

Если регулярно перекусывать сладким между едой, это может приводить к резким колебаниям уровня сахара в крови. Поэтому мороженое после основного приема пищи — более удачный вариант.

Мороженое не заменит завтрак или перекус

Несмотря на молоко и сливки в составе, считать мороженое полноценным перекусом нельзя.

«Это десерт, вкусное дополнение к еде. Полезными молочными продуктами можно назвать натуральный йогурт, кефир или ряженку без сахара и добавок. У мороженого другая задача — доставлять удовольствие», — отмечает Юлия Диева.

Одной стандартной порции после еды, как правило, достаточно. Точное количество индивидуально, но после сытного обеда несколько мороженых подряд большинство людей просто не захочет.

Сливочное или фруктовый лед

Универсального «самого полезного» вида мороженого не существует. При отсутствии непереносимости лактозы можно выбирать сливочное, йогуртовое мороженое или пломбир.

Сорбет тоже может быть хорошим вариантом, особенно летом, но важно помнить: фруктовый лед нередко содержит много сахара, ароматизаторов и других добавок. Поэтому надпись «фруктовый» еще не означает, что продукт полезнее сливочного.

При выборе стоит ориентироваться прежде всего на состав и собственную переносимость.

Стоит ли покупать мороженое без сахара

Продукты с надписью «без сахара» не всегда лучше обычных. Все зависит от того, чем именно заменили сахар.

Юлия Диева советует обращать внимание на мороженое со стевией, трегалозой или аллюлозой. А вот к продуктам с большим количеством синтетических подсластителей стоит относиться осторожнее.

Иногда качественное мороженое с небольшим количеством обычного сахара может оказаться более понятным выбором, чем десерт со сложной смесью сахарозаменителей.

Сколько мороженого можно детям

Однозначной нормы для всех детей нет. Нужно учитывать возраст ребенка, особенности прикорма и общее количество сладкого в рационе.

Если ребенок после обеда съел одну порцию мороженого, а других сладостей в этот день почти не было, серьезной проблемы специалист не видит. Но если к мороженому добавляются конфеты, печенье, сладкие напитки и десерты после каждого приема пищи — сахара становится слишком много.

Для малышей решение зависит от пищевых привычек семьи. Некоторые родители не дают добавленный сахар до трех лет, и эксперт считает такой подход разумным.

При этом небольшая порция качественного мороженого с понятным составом иногда может быть предпочтительнее дешевого печенья с трансжирами и большим количеством добавок.

Можно ли поправиться из-за мороженого

Вес увеличивается не из-за одного конкретного продукта, а из-за общего избытка калорий, образа жизни и состояния здоровья.

Одна порция мороженого после обеда сама по себе вряд ли приведет к набору веса. Но если человек ежедневно заменяет им перекусы, ест несколько порций и добавляет другие сладости, результат может быть другим.

Особое внимание стоит обратить на непреодолимую тягу к сладкому. Если при виде мороженого или торта человеку сложно остановиться, важно задуматься не только о силе воли, но и об уровне стресса, режиме сна и сбалансированности питания.

Правда ли, что мороженое вызывает ангину

Само по себе холодное мороженое не создает вирусы и не является прямой причиной ОРВИ или ангины.

«Простудные заболевания вызывают вирусы. У условно здорового человека мороженое или вода со льдом не должны автоматически приводить к болезни», — говорит специалист.

Однако холодный продукт может вызвать неприятные ощущения у человека с чувствительным горлом, хроническими заболеваниями или уже начавшимся воспалением. Поэтому ориентироваться нужно на собственное самочувствие.

После тренировки, прогулки или отдыха на пляже мороженое также допустимо, если человек чувствует себя хорошо и не имеет противопоказаний.

Как выбрать хорошее мороженое

Специалист советует внимательно читать этикетку. В составе качественного сливочного мороженого на первых местах должны быть молоко, сливки или другие понятные молочные продукты.

Лучше отказаться от продукта, если в нем есть:

— рафинированные растительные масла;



— заменители молочного жира;



— слишком длинный список добавок;



— чрезмерное количество сахара и сиропов;



— непонятная смесь подсластителей.

Качественное мороженое не может стоить совсем дешево: хорошие сливки и натуральные ингредиенты заметно влияют на цену.

Главный вывод: мороженое — не полезный завтрак и не полноценный перекус, а обычный десерт. Если выбирать продукт с хорошим составом, есть одну порцию после полноценной еды и не злоупотреблять другими сладостями, отказываться от любимого летнего лакомства необязательно.

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