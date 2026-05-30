Не все хлебцы одинаково полезны — советы по здоровому питанию

Сейчас все больше людей внимательно относится к своему рациону и пересматривает пищевые предпочтения. И стал часто возникать вопрос: что полезнее — хлеб или хлебцы? «Севкор» разбирался в этом вопросе с интегративным Health-коучем / комплексный нелекарственный подход к своему здоровью — Юлией Диевой

Начнем с начала. Чем хлебцы отличаются от хлеба?

Главное отличие этих двух продуктов в способе приготовления и составе. Обычно хлеб готовится на дрожжах, с использованием муки, воды, соли и иногда сахара. А хлебцы готовят при высокой температуре, потом сушат в специальной камере. Важно, что в их составе нет дрожжей, подчеркивает Юлия Диева. А еще их могут дополнять семенами, отрубями, гречневым, кукурузным, мультизлаковым составом, так они становятся и вкусными, и питательными, и подходят для перекуса.

Но стоит еще учесть, что и хлеб хлебу рознь. Тот хлеб, который на самом деле продается в магазинах, в масс-маркетах, его состав «очень грустный», комментирует специалист и рекомендует внимательно читать, какие продукты берут для его приготовления. Сама она давно приобретает, так называемый, крафтовый хлеб в небольших хлебных лавках, где можно быть уверенным за его состав.

«Хлеб должен быть из цельнозерновой муки, с хорошим, но минимальным составом. Мука, вода. Кто-то на сыворотке, кто-то на кефире делает. Важно, чтобы он был бездрожжевой», – советует специалист по здоровому питанию.

Почему выбирают хлебцы вместо хлеба?

В первую очередь, от хлеба отказываются люди с различными проблемами ЖКТ, у кого синдром избыточного грибкового роста, например, или непереносимость глютена. Хлеб для них может стать источником дискомфорта, метеоризма, аллергии. И вот хлебцы, в таком случае становятся альтернативой. Тем более, они могут быть безглютеновые. Допустим, на рисовой, амарантовой муке, поясняет интегративный Health-коуч.

Кому подойдут хлебцы? И сколько их можно съесть?

Как уже было сказано выше, хлебцы, в первую очередь, стоит выбирать тем, у кого есть непереносимость глютена. И на них давно обратили внимание те, кто следит за своим весом. Кому-то они будут комфортнее при пищеварении. Поэтому по поводу полезностей, бывают и составы такие хорошие, прям мука, допустим, рисовая, амарантовая, кукурузная, и еще туда добавляют отруби, соль и вода — понятно, что и зачем кушаешь.

«Хлебцы подходят всем. Только каждому свои. И, конечно, детям тоже. Можно заменять детям хлеб на хлебцы. Их удобно брать на перекус, и в школу, и на работу. Отлично подходят и для бутербродов: масло, творожный сыр, рыбка с ними отлично сочетаются и кушать удобно», — рассказывает Юлия Диева.

А сколько нужно и можно съесть — как обычно, везде нужна мера. Хлебцы далеко не всегда влияют на снижение веса. Действительно, в хлебцах содержится меньше калорий. Но просто замена хлеба на хлебцы, без изменения других пищевых привычек и образа жизни, не даст ожидаемых результатов, уверена она.

Стоит ли заменять хлебцами обычный хлеб?

Вопрос с одной стороны сложный, но ответ дам простой и, исходя из того, что уже озвучено выше, сказала нам Health-коуч. Хлеб и хлебцы нельзя сопоставлять как конкурентов. Это абсолютно неправильно. Особенно, когда спрашивают, что лучше давать детям хлеб или хлебцы.

«Если нет противопоказаний по здоровью, кушайте и хлебцы, и хлеб, но хороший. Можно ли ребенку заменять хлеб на хлебцы? По желанию. Можно чередовать, кто к чему привык. Но я вообще не вижу сложности, если ребенок будет хлебцы кушать», — отметила Юлия Диева.

Не все хлебцы одинаково полезны

Это главное, что рассказала нам эксперт по полезному питанию.

«Нужно очень аккуратно смотреть за составом. Там не должно быть ничего лишнего. Особенно не должно быть подсолнечного масла, рафинированного дезодорированного. Это трансжир. Рапсового масла тоже не должно быть. Состав должен быть очень простой. Например, смесь муки. Виды я тоже уже перечисляла: амарантовая, кукурузная бывает, рисовая, гречневая, цельнозерновая. Также вода, отруби, соль, все! Вот такой состав, ничего лишнего», — подчеркнула наш собеседник.

Еще, добавила она, могут добавлять топинамбур, смеси лен, кунжут — это тоже про пользу.

«И вот, что заметила, бывают дорогие хлебцы, а состав плохой. А бывают абсолютно дешевые и с хорошим составом. Поэтому не всегда дорого, значит качественно и полезно. Следите за составом или можете мне прислать, если сами сомневаетесь. Я отвечу», — заключила Health-коуч.

Ольга Сурикова

Фото скриншот с сайта wildberries.ru