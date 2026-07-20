В Севастополе пройдет вечер большого джаза

1 августа в 19:00 арт-кафе «Снежинка» (ул. Большая Морская, 19) станет площадкой джазового фестиваля «JAZZовая Феерия – The Best». https://vk.ru/id531491362 Украсит вечер Елена Голофеева — одна из самых известных джазовых исполнительниц Крыма. Гостей ждет программа, в которой прозвучат джаз, латина, вальс и фанк на русском, английском, португальском, итальянском и испанском языках. На сцене будет виртуозный инструментальный состав ;
Фёдор Орехов — фортепиано (Москва)
Николай Кондрашкин — барабаны (Москва)
Роланди Ниавадзе — саксофон (Севастополь)
Виктор Мартыненко — контрабас (Севастополь)
Билеты: https://afisha.payberry.ru/jazzovaia_feeriia_the_best
Мастерство музыкантов превратит концерт в настоящий праздник. Это выступление стоит посетить каждому, кто ценит качественную музыку, которая запоминается с первых нот и оставляет желание услышать её снова. Это прекрасная возможность провести летний вечер под профессионально исполненную музыку под названием Джаз .