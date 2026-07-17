Горбыль, зубарь и сарган: где в Крыму сейчас лучший клев

На всем крымском побережье начался сезон летней разнорыбицы. По данным телеграм-канала «Руслан и его план», рыбакам сейчас есть за чем ехать практически в любой район полуострова — уловы радуют и на Южном берегу, и в Севастополе, и на востоке Крыма.

📍 Севастополь

У берегов города хорошо ловятся горбыль и зубарь. В районе ЦСКА рыбаки обсуждают поимку зубаря весом около 2,5 килограмма. Обычно здесь попадаются экземпляры от 500 граммов до килограмма, но столь крупные трофеи для этой рыбы тоже не редкость. Горбыль продолжает клевать как на натуральные наживки, так и на силиконовые приманки.

📍 Южный берег Крыма

На ЮБК сейчас один из лучших клевов зубаря. Здесь же попадаются самые крупные экземпляры. В районе Ялты рыбаки успешно ловят горбыля на силиконовых раков, а крупная ставрида после небольшого затишья все чаще выходит кормиться ближе к середине дня.

📍 Феодосия

Настоящее раздолье для любителей морской рыбалки. Здесь активно ловится сарган — уловы достигают десяти рыб на человека. Кроме того, в районе мыса Ильи клюют крупный ласкирь, ставрида и ерш, в Двуякорной бухте — каменный окунь, у Берегового — бычок, а в центре города периодически попадается барабулька.

📍 Коктебель

Продолжает радовать кефаль. По информации рыбаков, размер рыбы достойный, а улов может достигать десяти экземпляров за одну рыбалку.

💡 Рыболовный секрет

Автор телеграм-канала советуют не пропускать дни после шторма. Когда ветер уже стих, но на море еще остается накат, вода становится мутной и в ней появляются водоросли, к берегу массово подходит придонная рыба. Шторм выбивает со скал мидий, ракообразных, моллюсков и другой корм, превращая прибрежную зону в настоящий «шведский стол» для морских обитателей.

Именно в такие дни лучше всего клюют горбыль, зубарь, ласкирь, каменный окунь и другая донная рыба. А если пасмурная погода держится несколько дней, хороший клев может продолжаться практически весь день.