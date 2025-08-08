Минцифры подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений

Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности — будет организован доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал министр.

Также, по его словам, будет прописана механизмы, чтобы в таких случаях не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства.

По словам министра, отдельно будут прописаны периоды охлаждения для иностранных sim-карт, попадающих в национальный российский роуминг. Это позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.

Напомним, ранее жителей Крыма предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai