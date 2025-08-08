Севастополец поплатился за экстремистское высказывание в соцсети

Прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила материал, унижающий человеческое достоинство определенного круга лиц.

Установлено, что в июле текущего года в социальной сети «ВКонтакте» в группе о событиях и происшествиях публично размещен комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания. Автором данного комментария оказался местный житель 1979 года рождения.

По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд оштрафовал нарушителя на 10 тыс. рублей.

Ольга Сурикова

