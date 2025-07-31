В Крыму возможны ограничения мобильного интернета

Об этом сообщил региональный оператор «Волна».

Это временные меры для вашей безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить дискомфорт и защитить наших абонентов.

При этом домашний интернет работает стабильно, а пользователи могут по-прежнему можете звонить и отправлять SMS.

Напомним, сегодня севастопольцы с утра жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai