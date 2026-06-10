Госдума повысила госпошлины для мигрантов

Законы Россия
10-06-2026

Госдума приняла закон о значительном увеличении государственных пошлин для иностранных граждан. Документ предусматривает кратный рост платежей за оформление миграционных и гражданских статусов.

🔹 Разрешение на временное проживание — 15 000 рублей (было 1920).

🔹 РВП для учебы — 8000 рублей (было 1920).

🔹 Разрешение на привлечение иностранных работников — 15 000 рублей.

🔹 Прием в гражданство РФ, выход из него и подтверждение гражданства — 50 000 рублей (сейчас 4200).

🔹 Повторная выдача разрешения при утере, порче или замене — 5000 рублей.

От уплаты пошлин освобождаются бывшие граждане СССР без гражданства, участники программы переселения соотечественников, а также иностранцы — участники СВО и члены их семей.