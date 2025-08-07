Крымские операторы включили Max в список приоритетных сервисов

Мобильные операторы «Миранда» и «Миртелеком», работающие в Крыму, Севастополе и новых регионах, начали предоставлять своим абонентам доступ к мессенджеру Max даже при нулевом балансе. Об этом говорится в сообщениях компаний и региональных властей.

Таким образом операторы продвигают отечественную платформу, созданную на базе VK. Возможность пользоваться Max без оплаты действует на постоянной основе и охватывает весь юг России, включая Севастополь.

Ранее федеральный оператор Tele2 (T2) также объявил о запуске безлимита на Max для популярных тарифов. Эксперты объясняют инициативу стремлением властей и бизнеса продвигать национальный мессенджер и создавать альтернативные каналы связи — особенно в стратегически важных и кризисных регионах.

По закону с 1 июня чиновникам и сотрудникам ряда организаций запрещено использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Max должен стать основной платформой для официальной и частной коммуникации внутри страны.

Напомним, ранее сообщалось, что документы на электронную подпись будут приходить через мессенджер Max, но позже в минцифре опровергли эту информацию.

Дмитрий Островский

