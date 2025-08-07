Починил, что плохо лежало

В Гагаринском районе Севастополя задержан 40-летний строитель, подозреваемый в краже ювелирных украшений из квартиры заказчика.

Как установили полицейские, 43-летний местный житель нанял мужчину для ремонта и, не зная о его криминальном прошлом, оставил одного в доме. Рабочий вскрыл коробки с вещами, нашёл шкатулку с золотой подвеской и кольцом с камнем. Украшения общей стоимостью 50 тысяч рублей он сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Через несколько дней владелец квартиры обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города